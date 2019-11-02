Пока миллионы поклонниц голливудского актера ищут способы познакомиться с ним, к некоторым из них Леонардо Ди Каприо приходит сам. Актер много лет занимается благотворительной деятельностью в пользу экологии и защиты окружающей среды, в частности, вымирающих видов животных. И вот теперь он захотел встретиться со шведской школьницей Гретой Тунберг. Грета стала известна всему миру после того, как выступила на саммите ООН с эмоциональной речью, призывающей мировых лидеров позаботиться о будущих поколениях, и сохранить окружающую среду. Неизвестно, кем была инициирована встреча 16-летней школьницы и актера, однако она состоялась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, Ди Каприо выложил снимок с Гретой в своем Instagram и подписал его: "Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты".

Эта встреча станет хорошим примером и мотивацией для всех юных поколений - борись за экологию, и ты не только сохранишь Землю, но и встретишься с любимым актером.

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