37-летняя Светлана Лобода вместе со старшей дочерью, восьмилетней Евой, сейчас находится в Тбилиси. Во время прогулки по городу звезда пустилась в пляс под зажигательные мотивы, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Артистка продолжает насыщенную концертную деятельность. Светлана прилетела в грузинскую столицу. Звезда отправилась к одной из достопримечательностей Тбилиси - водопаду, расположенному возле огромного Ботанического сада в старой части города.

Светлана надела темную кофту свободного кроя и джинсовые мини-шорты. Чтобы ее не узнали, Лобода взяла с собой черную бейсболку и солнцезащитные очки в крупной оправе. Вместе с певицей была ее старшая наследница - восьмилетняя Ева.

Во время прогулки внимание звездной мамы и дочери привлекли уличные музыканты, которые играли на аккордеоне зажигательную мелодию. Светлана стала танцевать лезгинку прямо на улице. К ней присоединилась и Ева. "Танцуй, пока молодой", - призвала певица.

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