Дженнифер Энистон стала самой популярной среди американских актеров и актрис в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на исследование аналитической компании MVPindex, изучившей поведение пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На втором месте - самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн "Скала" Джонсон, затем идет актриса Лили Рейнхарт. В пятерке лидеров также оказались Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.

В октябре Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram: всего за пять часов и 16 минут на ее страницу подписалось более миллиона человек. В работе социальной сети даже произошел сбой, когда пользователи начали ставить лайки на первую фотографию, на которой актриса запечатлена с коллегами по сериалу "Друзья". Сейчас на ее страницу подписаны более 18 миллионов человек.