Около месяца назад в американской прессе появились активные слухи о том, что главный одиночка и интроверт Голливуда Киану Ривз тайно женился. Избранницей актера якобы стала художница Александра Грант, с которой меланхоличная знаменитость последнее время часто появляется на красной ковровой дорожке. Никто из пары эти слухи не комментирует, но они продолжают уверенно выходить на красную дорожку, взявшись за руки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на премии LACMA Gala в Лос-Анджелесе в минувшую субботу они вновь появились вместе. Киану, по-традиции, не изменил мрачному образу: как сочетать черный с черным и черным у него можно только поучиться.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın