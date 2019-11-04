Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии. Об этом сообщает TopNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Джокера" хотят видеть в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт де Ниро), "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж", "Лучший саундтрек", "Лучший грим и прически" и др.

13 января 2020 года будут официально объявлены претенденты на "Оскар".

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