https://news.day.az/showbiz/1172325.html «Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии. Об этом сообщает TopNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Джокера" хотят видеть в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт де Ниро), "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж", "Лучший саундтрек", "Лучший грим и прически" и др.
13 января 2020 года будут официально объявлены претенденты на "Оскар".
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