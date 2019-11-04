Мы идем в кино, чтобы краешком глаза заглянуть в другой мир. На экране мы видим уже идеальный результат и не задумываемся, чего на самом деле он стоит.

Большинство людей всерьез предполагают, что процесс съемок столь же совершенен, как и конечный продукт. Заранее просим прощения за разбитые розовые очки, но кто-то ведь должен это сделать!

Day.Az со ссылкой на Маркетиум представляет 10 эпических кадров со съемок знаменитых фильмов

1. Титаник

Это та самая сцена, запечатлевшаяся в наших сердцах, когда Джек говорит Роуз: "Если ты прыгнешь, то и я прыгну".

2. Мстители

Полюбившаяся зрителям сцена битвы между посетителями и армией Локки, которая показывает, что для спасения планеты им пришлось не так уж сильно пострадать.

3. Назад в будущее

Именно так был инсценирован полет в легендарной трилогии о будущем.

4. Матрица

Фильм, снятый на грани реальности и воображения, на самом деле в большинстве случаев проходил именно в этих декорациях.

5. Первый мститель

Стив Роджерс, он же Капитан Америка, был создан как персонаж комиксов Марвел. Но если способности супергероев заключаются в штанге и веревке, мы легко можем их заменить.

6. Начало

Научно-фантастический триллер Кристофера Нолана переворачивает сознание. Съемочные будни по сравнению с результатом - просто убогая пародия на него.

7. Тёмный рыцарь

Кажется, заклятый враг Бэтмена пытается выдавить из себя гравитацию.

8. Звездные войны

Ого, Дарт Вейдер, оказывается, принц на горошине. Больше матрасов, нет, еще больше!

9. Гарри Поттер

Не знаю, как вам, а нам искренне жаль актеров этой сказки, потому что им так и не довелось вполне погрузиться в тот мир, который они играли.

10. Хоббит

Но никакой зеленый экран не сможет лишить очарования Фили и Кили...

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın