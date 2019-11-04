Мири Юсиф готовит для поклонников невероятное шоу
Народный артист Азербайджана Мири Юсиф Мирбабаев объявил дату своего нового сольного концерта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Выступление певца состоится 24 мая 2020 года в Baku Crystal Hall.
Артист пользуется безграничной любовью слушателей и не первый год выступает с трехдневными сольными концертами в больших концертных залах Баку. Мири Юсиф - один из самых востребованных исполнителей на азербайджанской сцене.
Мири Юсиф вернулся в шоу-бизнес как сольный певец в 2010 году, а до этого, в 90-х годах был солистом популярной группы Dəyirman.
Новая концертная программа, которая пройдет при организационной поддержке компании SS Production, приурочена к 10-летию сольной карьеры Мири Юсифа. За эти годы артист выпустил шесть успешных альбомов: что ни песня, то хит - именно так можно охарактеризовать вышедшие в свет его композиции, без которых сегодня невозможно представить творчество артиста.
Организаторы концерта раньше времени не раскрывают все детали предстоящего шоу артиста, но в том, что оно будет на сто процентов грандиозным, можно не сомневаться. Известно, что все самые лучшие песни за последние десять лет активной деятельности Мири Юсифа будут положены в основу программы. Зрителей ждет масса сюрпризов - яркие спецэффекты, красочные декорации, потрясающие инсталляции, световое и лазерное шоу, любимые хиты, живой звук и невероятная энергетика артиста.
Билеты на концерт уже поступили в продажу.
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