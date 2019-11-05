https://news.day.az/showbiz/1172614.html Jony выступит в Баку с друзьями - ФОТО
Jony выступит в Баку с друзьями - ФОТО
7 марта в Elektra Events Hall в Баку пройдет концерт завоевавших популярность в России азербайджанских исполнителей Jony, Elman'а и певца цыганского происхождения Andro.
Как сообщает Day.Az, молодые музыканты с большим сольным концертом побывали во многих городах России и вот в марте выступят в Баку. На концерте сразу трех артистов из объединения Raava Music прозвучат их старые хиты, которые покорили музыкальные чарты, и новые композиции, которые точно никого не оставят равнодушными.
Начало концерта - в 20:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.
Н. Гасымова
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