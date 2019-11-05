Супруга рэпера Джигана, 31-летняя Оксана Самойлова, станет мамой в четвертый раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Spletnik.ru, Оксана Самойлова опубликовала в Instagram снимок, сделанный на Мальдивах, на котором видно округлившийся живот.

"Сами в шоке", - с юмором подписала отпускной кадр многодетная мама.

Джиган тоже опубликовал в микроблоге семейное фото и поделился своей радостью с фолловерами.

"GOD'S PLAN! Спасибо Всевышний! Спасибо Родная!", - написал рэпер.

Напомним, еще на прошлой неделе в СМИ сообщили о том, что Самойлова находится на ранних сроках беременности, однако супруга музыканта не спешила раскрывать новости.

Джиган и Оксана Самойлова начали встречаться в 2009 году, а поженились в 2012-м. У пары уже есть три дочери: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

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