Анжелика Варум и Леонид Агутин выступят с концертом в Баку
На сцене Бакинского конгресс-центра 1 марта 2020 года в 20.00 состоится концерт звезд российской эстрады, супружеской пары - Анжелики Варум и Леонида Агутина. Об этом сообщили Trend организаторы программы, передает Day.Az.
Являясь бесспорным символом любви, дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина давно стал неразделимым. Она - нежное и хрупкое воплощение Женственности, Он - интеллигентный брутальный Мужчина.
Всех бакинских поклонников самого красивого звездного дуэта российской эстрады ждет множество музыкальных сюрпризов, импровизаций, новые композиции, и хиты, любимые миллионами слушателями.
Анжелики Варум и Леонида Агутина выступят в сопровождении группы "Эсперанто" и танцевального проекта "Лебеди Funk".
Отметим, что за свою карьеру Анжелика Варум и Леонид Агутин выпустили более двух десятков альбомов, каждый из которых становился событием в их творчестве и незабываемым подарком для их поклонников.
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