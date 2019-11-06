"Новая подруга Киану Ривза" - именно так окрестили все мировые СМИ необычную спутницу актера, с которой он появился на мероприятии в Лос-Анджелесе. Day.Az со ссылкой на Woman.ru рассказывает, кем является эта женщина, с которой Ривз дружит уже более девяти лет.

Александра Грант познакомилась с Киану Ривзом еще в 2009-м, и актера сразу привлекла эта необычная женщина. Она родилась в еврейской семье из Огайо, но надолго в Штатах не задержалась. Вместе с родителями Александра колесила по всему миру. Испания, Франция, Мексика - еще в детстве девочка получила множество впечатлений от жизни в разных странах. Одно из самых ярких воспоминаний Грант - то, какое невероятное количество "Кока-Колы" она выпила во время путешествия по полуострову Юкатан.

И вовсе не капризы маленькой любительницы вредной газировки были тому причиной! Опубликовав одну из старых фотографий в своем скромном Instagram, Александра подписала снимок: "Как считала моя мама, пить "Кока-Колу" было безопаснее, чем воду". Переживания миссис Грант можно было понять: вода в Мексике отличается высоким содержанием... самых разных веществ!

Интерес Александры к искусству проявился еще в раннем детстве. Девочка любила рисовать, лепить фигуры, а также увлекалась поэзией. С течением времени талантливые люди зачастую фокусируются лишь на одном направлении, но Александре всегда было интересно соединять порой несоединимые вещи.

В 1994-м Грант окончила Суортмор-колледж и получила степень бакалавра истории искусств. Между прочим, поступить туда было настоящим испытанием - университет принимает лишь 9,5% тех, кто мечтает грызть здесь гранит науки.

Она не ушла "в теорию" и увлеклась компаративистикой. Александра стала художницей, которая в своих произведениях использовала техники и образы из смежных направлений. Например, при создании скульптур Грант вдохновлялась поэзией, а при работе над картинами общалась с актерами, режиссерами и писателями.

Язык и изображение - именно то созвучие, в котором Александра Грант чувствовала себя комфортнее всего. Ее запоминающиеся работы демонстрировались в Лос-Анджелесе, Париже и Нью-Йорке.

В 2008 году Александра основала благотворительный проект grantLOVE project, который создает и реализует произведения искусства. Средства от продажи идут на поддержку некоммерческих арт-проектов.

Киану и Александра впервые объединились для работы над книгой Ode to Happiness and Shadows, которая была выпущена в 2011 году. Ривз выступил в качестве соавтора вместе со своей подругой Джени Бергман, в то время как Грант нарисовала забавные черно-белые иллюстрации.

Сотрудничество было настолько плодотворным, что привело к дружбе. Грант увлеченно фотографировала Киану на съемках "Джона Уика" и иллюстрировала его силуэтами книгу Shadows, которая увидела свет в 2016 году. При этом нельзя сказать, что они понимали друг друга с полуслова. Напротив, они могли спорить часами из-за деталей фотографий и обсуждать цветовые решения.

В интервью LA Times Александра рассказала о том, как она работала над завораживающими снимками Киану: "Вот почему эти фотографии притягивают так много внимания. Я знала, что, если буду передвигать камеру, будто мы танцуем вместе (фотограф и субъект съемки), мы сможем создать эти изумительные оптические иллюзии".

Год назад актер и художница вновь объединились, чтобы основать небольшое издательство X Artists Books.

При этом нельзя не отметить, что Александра выпустила и две своих книги: MOCA Focus и The Artists Prison. Обе так или иначе связаны с искусством.

На протяжении длительного времени считалось, что Ривза и Грант связывают лишь профессиональные (а в лучшем случае - дружеские) отношения. Многие не сомневались: если Киану и выйдет в свет, то непременно в сопровождении длинноногой красотки. Но нет, 55-летний Ривз появился в обществе Александры, которую на сей раз уверенно и крепко держал за руку.

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