Факты о Сильвестре Сталлоне, которые вы могли не знать

Актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне успел сняться в исторических фильмах, которые будут радовать зрителей на протяжении многих поколений, если только более старые фильмы будут по-прежнему выпускаться на новых формах средств массовой информации и транслироваться телевизионными станциями.

На протяжении многих лет Сталлоне радовал нас поистине потрясающими картинами. Он сыграл роль Рокки, абсолютного неудачника, который завоевал наши сердца в ходе серии одноименных фильмов.

Нам известно много фактов о жизни и карьере Сталлоне. Например, даже те люди, которые не являются большими поклонниками его работы, знают, что он получал награды и премии. Однако, им, скорее всего, не известны некоторые факты о жизни и работе этой звезды индустрии развлечений. Например, вы могли не знать, что стиль разговора и выражение лица Сталлоне, которые мы могли заметить во многих фильмах, не являются наигранными. Они являются последствием инцидента, который случился с ним, когда он впервые появился на свет. Благо, что результат этого инцидента оказался для него положительным.

Ранняя жизнь Сталлоне

Сталлоне родился в Нью-Йорке 6 июля 1946 года. Как это указано на его странице на IMDB, он появился на свет в ходе сложных родов. Щипцы, которые врачи использовали, чтобы помочь Сталлоне появиться на свет, случайно повредили нерв, оставив часть его лица парализованной. Именно из-за этого у Сталлоне такое выражение лица, а также его несколько невнятная речь, которая идеально подошла для роли бойца-неудачника, который пытался добиться успеха в Филадельфии. Сталлоне может и не понимал этого в юности, но тот момент его жизни, оказался скорее благословением, нежели проклятием.

Его мать была рестлером

Есть некоторая ирония в том, что Сталлоне помог создать серию культовых фильмов о боксе. Его мать занималась несколько иной формой того вида борьбы, который стал известным спортивным развлечением. Как писали Сьюзан Рид (Susan Reed) и Майкл Александр (Michael Alexander) в журнале "People" в 1988 году, Джеки Сталлоне (Jackie Stallone) была женщиной-рестлером, а также промоутером в этой индустрии. Поэтому совсем не удивительно, что он снялся в таких фильмах, так как в его жизни были люди, занимавшиеся борьбой профессионально. Вполне возможно, что он именно поэтому решил снимать Халка Хогана (Hulk Hogan) в фильме "Рокки III".

Он работал в салоне красоты

Помните, как Сталлоне всегда играл роль крепкого парня, например, боксера с синяками от драк или же ветерана войны, миссия которого - отомстить? Оказывается, его жизнь потенциально могла пойти в совершенно другом направлении. Согласно статье, написанной Хьюго Дэниелом (Hugo Daniel) для "Daily Mail", когда он был подростком, у Сталлоне были проблемы в школе, причём настолько серьёзные, что его мать нашла ему работу в семейном салоне красоты. Согласно "Daily Mail", в свой первый день в салоне Сталлоне случайно покрасил волосы клиента в зелёный цвет. Несмотря на то, что это было ошибкой, в конечном счёте, всё закончилось хорошо для Сталлоне.

Борьба с издевательствами

Как бы это ни было сложно представить, учитывая, кем он стал во взрослой жизни, Сталлоне часто рассказывал, какие издевательства ему приходилось терпеть в детстве и юношестве. Согласно статье на веб-сайте "Lollipop", Сталлоне в конце концов нанёс ответный удар, и был настолько воодушевлён этой победой, что сам стал издеваться над другими. По словам самого Сталлоне: "пока кто-то крупнее не пришёл и не избил меня". В некотором смысле этот сюжет будто бы взят прямо из сценария Рокки. Неудачника избивали, пока он не выиграл бой, заработал себе имя, одержав несколько побед, но затем был повержен новым противником.

Он страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности

Сталлоне не стесняется того факта, что он страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он и его мать обсуждали это во многих интервью, рассказывая о детстве актёра. По данным сайта EveryDayWithADHD, Джеки Сталлоне когда-то считала, что "её сын проведёт всю оставшуюся жизнь в тюрьме" из-за своего поведения. По её словам, в юности он прыгал с крыш зданий. Мать Сталлоне также рассказала о том, что её сына выгнали из "17 старших школ". Но у этой истории, конечно же, есть и счастливый конец, так как Сталлоне, в конечном итоге, встал на ноги и нашёл своё призвание в жизни.

Он едва не упустил свою роль Рокки

Спустя десятилетия после первого выхода фильма Рокки на большие экраны, трудно даже себе представить, что кто-то иной мог бы сыграть роль главного персонажа. Тем не менее, по словам Арчаны Рэм (Archana Ram) из "Yahoo Movies", перед тем как нанять на эту роль Сталлоне, студия рассматривала кандидатуры Роберта Редфорда (Robert Redford) и Бёрта Рейнольдса (Burt Reynolds). Однако Сталлоне настаивал на том, что ему дали эту роль, потому что он будто бы был рождён, чтобы её сыграть. Студия, которая хотела, чтобы Сталлоне продал ей свой сценарий и не играл Рокки, согласилась взять его на главную роль. Это оказалось лучшим решением для серии фильмов "Рокки".

Другие планы для Рокки

Скорее всего, Сталлоне даже не думал о том, что первый фильм Рокки будет лишь началом целой серии, которая на данный момент состоит из семи фильмов (это так, даже если нам нравится игнорировать "Рокки 5"). По словам Тома Хокера (Tom Hawker) из "IGN", у Сталлоне были планы для персонажа Рокки, которые так и не были реализованы. Были идеи о том, что Рокки должен будет принять участие в изначальном матче. У Сталлоне также была идея убить главного героя в "Рокки 5". Хорошо, что этот план не был реализован, так как Рокки Бальбоа (Rocky Balboa) был намного лучше, чем эта часть серий, о которой мы больше не будем вспоминать.

Он против свободного ношения оружия

Поклонники Сталлоне наблюдали, как актёр расстреливал плохих парней в фильмах о Рэмбо. В этих и других фильмах Сталлоне не уклонялся от жестоких сцен. Поэтому, вы, возможно, удивитесь, узнав о том, что на самом деле Сталлоне против свободного ношения оружия. Более того, Асавин Сюбсенг (Asawin Suebsaeng) из "The Daily Beast" однажды заявил, что Сталлоне - "самый горячий противник свободного ношения оружия, работающий в Голливуде на сегодняшний день." В то время как Сталлоне является известным республиканцем, он также заявил во время интервью, что Соединённые Штаты переживают пору "тёмного века" из-за политики относительно свободного владения оружием, действующей по всей стране.

Его состояние

Из-за того, какие роли он исполнял в течение своей карьеры, бытует мнение о том, что Сталлоне всего лишь бандит и крепкий парень, которому повезло с подходящими ролями. Однако это мнение очень далеко от истины. Сталлоне является не только отличным актёром, он также показал себя как талантливый и одарённый писатель. За многие годы он добился такого успеха, что согласно разным источникам, его состояние оценивается в 400 миллионов долларов. Вспомните это в следующий раз, когда вы подумаете, что он не относится к голливудской элите.

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