Умер российский актер театра и кино Виталий Жигалин.

Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте Самарского академического театра драмы имени Горького в среду, 6 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером", - говорится в публикации.

Уточняется, что артист скончался после продолжительной болезни. Ему было 48 лет. Гражданская панихида пройдет 8 ноября в помещении Дома Актера в Самаре.

Жигалин был известен по таким фильмам и сериалам, как "Улицы разбитых фонарей", "Трио," "Служу Советскому Союзу!", "Белая ночь", "Ментовские войны 7" и "Лучшие враги". В Самарском академическом театре драмы имени Горького он участвовал в спектаклях "Алые паруса", "Три сестры", "Побег из Шоушенка" и "Панночка".

20 сентября стало известно о смерти Игоря Шибанова, который также появлялся в сериале "Улицы разбитых фонарей". Артисту было 75 лет.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın