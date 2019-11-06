В Париже экстренно госпитализировали французскую актрису театра и кино Катрин Денев.

Об этом сообщает издание Le Parisien в среду, 6 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи не называют диагноз, однако отмечают, что состояние 76-летней звезды оценивается как тяжелое. Отмечается, что артистке собираются назначить дополнительные обследования.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın