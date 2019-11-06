https://news.day.az/showbiz/1173091.html Известная французская актриса экстренно госпитализирована
Известная французская актриса экстренно госпитализирована
В Париже экстренно госпитализировали французскую актрису театра и кино Катрин Денев.
Об этом сообщает издание Le Parisien в среду, 6 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Врачи не называют диагноз, однако отмечают, что состояние 76-летней звезды оценивается как тяжелое. Отмечается, что артистке собираются назначить дополнительные обследования.
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