Кристиан Бейл ради роли британского гонщина Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" за несколько месяцев похудел на 18 килограммов, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мне нужно было поместиться в машине, - рассказал актер. - Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый. Я с трудом в него забирался".

Говоря о своем персонаже, имя которого посмертно увековечили в Зале славы автоспорта Америки в 2001 году, Бейл рассказал, что ему было легко вжиться в эту роль.

"Он был парнем, который действительно наслаждался жизнью и любил то, что делал. Майлз презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье своими требованиями и нормативами. Он считал, что им попросту не место в гонках", - отметил он.

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