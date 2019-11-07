Знаменитая актриса Анджелина Джоли вот уже много лет остается самой обсуждаемой персоной мирового шоу-бизнеса. Развод актрисы с Брэдом Питтом, шестеро детей и болезни - самые актуальные темы, которые интересуют фанатов кинозвезды. После громкого расставания Джоли ушла в тень и даже заявила об уходе из кино, но, кажется, сейчас она снова ожила и готова к откровенным интервью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях. Ко всему, артистка призналась, что помогло ей обрести внутреннюю силу и чему она научилась у своих детей.

"Та часть нас, которая свободная, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена ​​самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. Они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", - заявила Анджелина Джоли.

Ко всему, с трудными моментами в жизни актрисе помогает молитва, которую она оставила в виде тату на своем теле. Татуировка на левой руке Джоли появилась, когда ей было всего 20 лет.

"Мое тело много пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью", - сказала Анджелина Джоли.

Не забыла 44-летняя актриса упомянуть и о своем бывшем супруге - актере Брэде Питте, за разводом с которым наблюдал весь мир. Она призналась, что из-за него не может осуществить свою мечту - жить за границей: "Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить отец".

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