5 ноября Ксении Собчак исполнилось 38 лет. В этот день она не стала отменять рабочие планы и вечерние мероприятие - именинница посетила благотворительный ужин фонда "Друзья". А когда же праздничная вечеринка с многочисленными гостями, кучей подарков и огромным количеством букетов? Все было, но в упрощенном и очень душевном формате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, после светского раута Ксения в компании супруга Константина отправилась в ресторан, где ее ждали друзья. На своей странице в Instagram Собчак выложила несколько видео, на которых она произносит тост.

"Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Нет, ты прекрасный верблюд, у тебя два шикарных горба, иногда ты плюешься, но ничего страшного, ты все равно прекрасна", - пересказала Ксения гостям поздравление своего мужа.

Константин Богомолов, чьи слова цитировала Собчак, не дал ей закончить тост. Влюбленный супруг подошел к имениннице и крепко ее обнял.

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