Умерла вокалистка американской витч-хаус-группы White Ring Кендра Малия. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте коллектива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда", - говорится в публикации.

Причина смерти певицы не уточняется. Ей было 37 лет.

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