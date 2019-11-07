На официальной странице актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появился новый пост, который посвящен ее супругу Петру Чернышеву. Скорее всего, его опубликовали родные артистки, которая сейчас проходит лечение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На первом снимке Петр Чернышев обнимает Анастасию Заворотнюк. Он сделан на Красной площади, судя по всему, в декабре или январе еще до болезни актрисы, поскольку на фоне видна украшенная елка.

В подписи к посту говорится, что у Татьяны Навки и Петра Чернышевского сегодня, 7 ноября, первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". "От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!", - отмечается в сообщении. После фотографии Петра с Анастасией следуют несколько совместных снимков фигуриста и Навки.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Чернышев впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни Заворотнюк. Он выступил в ледовом шоу "Руслан и Людмила".

Родные актрисы подтвердили ее болезнь, но призвали не верить многочисленным слухам. Действительно, на протяжении нескольких месяцев в СМИ появляется различная противоречивая информации о состоянии Заворотнюк.

В настоящее время звезда "Моей прекрасной няни" проходит лечение в реабилитационной клинике. По словам близких, Заворотнюк окружена абсолютной любовью.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın