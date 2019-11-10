Российская певица Лолита Милявская рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", как выгнала из дома своего мужа Дмитрия Иванова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам артистки, устав терпеть "фокусы" супруга, она сама выгнала его из дома - ночью, с вещами и притом с заранее приготовленным конвертом.

"Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги", - рассказала Милявская.

По признанию певицы, муж намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако артистка ограничилась приобретением автомобиля - на жилье и бизнес денег супругу она не дала.

О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın