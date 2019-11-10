Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк
Больная раком Анастасия Заворотнюк, которая задолжала крупную сумму, идет на поправку. Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, ссылаясь на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
К слову, тот факт, что у знаменитой актрисы рак, официально подтвердили только сейчас.
Андрей Разин неоднократно информировал общественность о состоянии своей подруги Анастасии Заворотнюк, после того, как она попала в больницу. Накануне музыкант опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что актрисе значительно лучше.
"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - написал Разин.
Продюсер не рассекретил свой источник, но уверяет, что тот приближен к Заворотнюк.
"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - добавил Андрей Разин.
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