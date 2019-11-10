Звезда "Дома-2", певица и ведущая Ольга Бузова в этом году обязательно найдёт свою любовь. Такое предсказание увидела астролог Лилия Любимова. Об этом сообщает Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

"У неё будет какой-то интересный для неё роман. Причём, возможно, это человек, которого она уже знает. Ей нужен какой-то очень творческий человек, может быть, какой-то нестандартный режиссёр, может, человек одной с ней профессии", - сказала она.

При этом астролог подчеркнула, что серьёзный бизнесмен, классический "белый воротничок" молодой телеведущей не пара. По мнению Любимовой, с таким мужчиной ужиться Бузова не сможет.

Отметим, что сейчас звезде приписывают роман с 26-летним пранкером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Dava. С блогером телеведущая снялась в своём новом клипе "Лайкер". Кроме того певица выкладывала с молодым человеком фото и добавляла к ним провокационные надписи, однако фанаты считали, что это просто шутка.

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