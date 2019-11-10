https://news.day.az/showbiz/1174340.html Майли Сайрус сделали операцию на голосовых связках
Сайрус, последний раз выступавшая в сентябре, из-за состояния здоровья вынуждена была прервать работу над записью новых песен.
Майли Сайрус сделали операцию на голосовых связках
Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках, и ближайшие несколько недель не сможет петь. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сейчас исполнительницу уже выписали из больницы домой.
По информации источника издания, во время предыдущей госпитализации - в октябре с тонзиллитом - у певицы была обнаружена проблема с голосовыми связками.
Сайрус, последний раз выступавшая в сентябре, из-за состояния здоровья вынуждена была прервать работу над записью новых песен.
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