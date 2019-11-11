Журнал Forbes традиционно подводит итоги уходящего года и подсчитывает заработок знаменитостей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, опубликован список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, который возглавила звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, которая недавно рассказала о помолвке.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:

Скарлетт Йоханссон - 56 млн

София Вергара - 44 млн

Риз Уизерспун - 35 млн

Николь Кидман - 34 млн

Дженнифер Энистон - 28 млн

Добавим, что в первую десятку так же вошли актрисы Шарлиз Терон, Элизабет Мосс и Марго Робби.

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