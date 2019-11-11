https://news.day.az/showbiz/1174423.html Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года
Журнал Forbes традиционно подводит итоги уходящего года и подсчитывает заработок знаменитостей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, опубликован список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, который возглавила звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, которая недавно рассказала о помолвке.
ТОП-5 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:
- Скарлетт Йоханссон - 56 млн
- София Вергара - 44 млн
- Риз Уизерспун - 35 млн
- Николь Кидман - 34 млн
- Дженнифер Энистон - 28 млн
Добавим, что в первую десятку так же вошли актрисы Шарлиз Терон, Элизабет Мосс и Марго Робби.
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