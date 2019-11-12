https://news.day.az/showbiz/1174700.html Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый клип - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый клип - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый клип на песню "Dedin yox", автором слов и музыки которой является заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров, он же и ее первый исполнитель.
Как сообщает Day.Az, Ройа не только спела песню А.Шукурова по-своему, но и добавила в нее стихотворные строки, автор которых - Турал Манафлы.
Режиссером клипа является Фархад Али.
Н. Гасымова
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