Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый клип на песню "Dedin yox", автором слов и музыки которой является заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров, он же и ее первый исполнитель.

Как сообщает Day.Az, Ройа не только спела песню А.Шукурова по-своему, но и добавила в нее стихотворные строки, автор которых - Турал Манафлы.

Режиссером клипа является Фархад Али.

Н. Гасымова

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