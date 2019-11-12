58-летняя Елена Малышева оказалась в центре скандала. Некоторые издания сообщили, что телеведущая была замечена в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, звезда Первого канала вместе со съемочной группой передачи "Здоровье" отправилась в Краснодар, чтобы рассказать о работе местной клиники. Малышева уже вернулась в Москву и сообщила, что полеты в оба конца прошли хорошо. Но несколько сайтов написали, что во время рабочей поездки Елена была в нетрезвом состоянии. Телеведущая якобы громко смеялась, кричала и передвигалась странной походкой. В доказательство издания опубликовали ролик, который Малышева сняла в лифте. На видео не происходит ничего особенного, однако издания написали, что у Елены затуманенный взгляд и из лифта она выходит с большим трудом. В начале ролика также слышится нецензурная ругань. Видео оказалось смонтированным.

Телеведущая опубликовала оригинал ролика. На нем Малышева вовсе не ругается матом, а произносит безобидную фразу. "Надпись "Здоровье". Куда же я еду в такую рань? Еду я в город Краснодар. Пять утра", - говорит Елена.

Малышева заявила, что будет судиться с теми изданиями, которые ее оклеветали. Телезвезда подчеркнула, что у нее нет вредных привычек.

"Появилась информация, что я пьяная устроила дебош в аэропорту Краснодара. Официально: подаю в суд на издательства, которые написали эту открытую ложь. К сожалению для вас, я не пью, не курю и не ругаюсь матом. Поэтому, если не будет официальных извинений, на всех на вас, на каждого подаю в суд. И с каждого взыщу деньги! Готовьтесь!" - пригрозила Малышева.

Елена также опубликовала список СМИ, на которых она подает в суд.

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