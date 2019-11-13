На российском музыкальном лейбле Zhara Music выпущена новая песня азербайджанской вокалистки AISEL "Улетаю", автором музыки и слов которой является сама певица, а саунд продюсером - Эмин Карим (STKHA).

"На сегодняшний день я хоть и пытаюсь совместить оба музыкальных направления, в которых пишу - альтернативную и поп-музыку, но на данный момент наибольшее предпочтение отдаю песням на русском языке. Более того, на очереди более десятка песен, над которыми мы активно ведем работу, а так же видеоклип на новую песню, который в очень скором времени представим зрителям", - рассказала в беседе с Day.Az AISEL.

Н. Гасымова

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