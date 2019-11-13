27-летняя Селена Гомес заявила, что столкнулась с травлей со стороны недоброжелателей. Певицу унижали из-за ее фигуры. Это нанесло удар по психике звезды.

Американская актриса рассказала, что имеет множество проблем со здоровьем. Селена болеет волчанкой, страдает повышенным давлением и почечной недостаточностью. Из-за этого вес Гомес бывает нестабильным.

"Волчанка напрямую не влияет на набор лишних килограммов, однако комбинация всех других факторов влияет. Есть лекарство, которое я должна принимать всю оставшуюся жизнь. Вес может меняться каждый месяц", - пояснила Селена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, после того, как певица начала выкладывать кадры, на которых были заметны изменения ее фигуры, она стала целью хейтеров. "Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес стал колебаться. Люди начали нападать на меня по поводу этого. Я не хотела жить", - призналась звезда в подкасте Giving Back Generation.

Гомес рассказала, что очень переживала из-за насмешек и критики в этот сложный период своей жизни. Она смогла вынести из этого печальный опыт: не стоит делиться в соцсетях всем подряд. "Теперь я не хочу раскрывать перед всеми душу и знать, что другие говорят об этом", - заявила Селена.

Несмотря на бодишейминг, звезда всё еще стремится следовать правилу "относись к другим людям так, как ты хотела бы, чтобы они относились к тебе". "Самый главный урок, который я должна была вынести из всего этого, - это уметь прощать людей, которые причинили мне боль. Надо уметь сочувствовать им", - подытожила она.

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