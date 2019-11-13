Журнал People присвоил певцу Джону Ледженду звание "самого сексуального из ныне живущих мужчин". Артист заявил в интервью изданию, что это одновременно волнует и пугает его.

"Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", - пожаловался Ледженд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, супруга артиста Кристин Тейген посвятила серию твитов новому званию своего мужа. Она обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, написав, что "спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин", пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) - 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". В его дискографии шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Ледженд также снялся в мюзикле "Ла-Ла Ленд" и появился в сериалах "Мастер не на все руки" и "Подземка".

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