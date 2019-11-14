Известный голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал, как наступил на 2,5-метрового питона, когда гостил у своего друга, актера Криса Хемсворта, в Австралии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, своими впечатлениями от увиденного на континенте он поделился в эфире американской телепередачи The Ellen DeGeneres Show ("Шоу Эллен Дедженерес").

Во время эфира Дэймон рассказал, что подружился с голливудским актером, австралийцем Крисом Хемсвортом, на съемочной площадке фильма "Тор: Рагнерек" в 2017 году. С тех пор мужчины не раз по-дружески встречались в Голливуде, а в последний год, когда Хемсворт решил прервать свою кинокарьеру и провести какое-то время на родине, Дэймон несколько раз приезжал к нему в Австралию.

Вспоминая о последнем визите, Дэймон отметил, что Австралия - довольно опасный континент, и рассказал, что как-то во время поездки на пляж наступил на огромного питона.

"В Австралии много совершенно потрясающих, просто безумных вещей. Мы собирались спуститься по тропинке к океану, и когда я выходил из машины, то наступил на что-то похожее на гигантский кусок дерева. А оказалось, что это был питон!" - вспоминал актер.

По его словам, змея была настолько большой, "что даже не заметила произошедшего". "Я в ужасе отпрыгнул от нее в своих шлепанцах, а она просто продолжила ползти дальше", - сказал Дэймон. Он добавил, что коренной австралиец Хемсворт считает своего товарища просто ужасно невезучим, поскольку за все время жизни на континенте он сам не встречал там столько опасностей, сколько видел во время визитов Дэймона.