42-летняя Шакира призналась, что пережила очень тяжелые времена. Американская певица легла под нож и едва не лишилась голоса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, поп-дива эмоционально высказалась о своей болезни. Она рассказала, что еще в конце 2017 года ей диагностировали кровоизлияние в голосовые связки. Шакира боялась навсегда потерять возможность петь.

Из-за этого певица оказалась в депрессии. "Я не могла даже представить, что когда-нибудь останусь без голоса, он - важнейшая часть меня. Эти мысли убивали, иногда у меня не было сил даже подняться с кровати утром", - призналась Шакира.

Справиться с болезнью певице помогал ее муж - защитник "Барселоны" Жерар Пике. Футболист оказывал моральную поддержку жене, ездил с ней по врачам. Шакира призналась, что в тот период была просто невыносима, но Пике терпел ее выходки и всегда оставался рядом.

"Мне нужна была операция или божья воля, больше так продолжаться не могло", - цитирует слова певицы Daily Mail. В итоге голос всё же восстановился. Шакира не знает точно, что именно способствовало ее выздоровлению, но продолжает молиться за то, чтобы подобное больше не повторилось.