Warner Bros и DC Films летом 2018 года огорчили поклонников вселенной DC, объявив, что в боевике "Шазам!" не будет Чёрного Адама. Билли, вместо главного врага Шазама и его полного антипода, пришлось разбираться с доктором Таддеусом Сиваном.

Но могучего злодея вовсе не вычеркнули из киновселенной. Ему выделили собственный сольник. И теперь исполнитель главной роли Дуэйн "Скала" Джонсон даже назвал дату будущей премьеры. На экраны фильм "Чёрный Адам" попадёт 22 декабря 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Игромания.

Сообщение о работе над комиксовой экранизацией Джонсон проиллюстрировал артом Чёрного Адама. Его создали Джим Ли и BossLogic.

Впервые Чёрный Адам появился в комиксах DC в 1945 году, но тогда он был всего лишь эпизодическим злодеем, с которым Шазам быстро расправился. Образ Чёрного Адама неоднократно менялся и перерабатывался, пока он не превратился в жестокого и эффектного злодея.

Судя по описанию Джонсона, в сольном фильме Чёрный Адам может предстать неким антигероем.

"Чёрный Адам владеет магией, сравнимой с силой Супермена, но разница в том, что он не подчиняется правилам и не боится переступить черту.

Он мятежный, единственный в своем роде супергерой, который всегда будет делать то, что считает справедливым, - но будет делать это по-своему. Правда и справедливость - вот путь Чёрного Адама.

Эта роль не похожа ни на одну другую в моей карьере, и я благодарен до глубины души, что мы все вместе отправимся в это путешествие", - сказал Джонсон