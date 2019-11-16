В Нэшвилле прошла 53-я церемония CMA Awards, на которой вручают награды лучшим исполнителям кантри-музыки. Например, эту церемонию ежегодно посещает Николь Кидман, чтобы поддержать супруга.

Лучшей певицей года была признана Кейси Масгрейвс, которая также одержала победу в номинации "Лучший клип". Певцом года стал Люк Комбс, в то время как награду за лучшую песню года получил Блейк Шелтон за композицию God's Country, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Помимо официальной части, в рамках церемонии состоялось традиционное дефиле звездных гостей по красной дорожке у здания конференц-комплекса Music City Center. Так, на церемонии, помимо кантри-исполнителей, появились супермодели и голливудские актрисы. В частности, CMA Awards 2019 посетили Николь Кидман и Риз Уизерспун, а также Джиджи Хадид.

Мы вспоминаем самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии CMA Awards 2019.