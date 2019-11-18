Журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в ТОП издания вошли "Джон Уик", "Меланхолия" и "Затерянный город Z".

Рейтинг самых главных кинолент последнего десятилетия составила кинокритик Time и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В ее ТОП вошли девять фильмов, премьера которых состоялась в период с 2010 по 2018 год.

Создательница "списка лучших" отмечает, что рейтинг отображает исключительно ее субъективное мнение. Захарек также обошла стороной нашумевшие релизы.

"Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, - это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", - пишет критик.

Вот, как выглядит ТОП лучших фильмов десятилетия от Times: