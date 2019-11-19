23-летняя Белла Хадид рассказала, что долгое время пребывала в депрессии. Выйти из этого состояния ей помог новый роман.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, топ-модель поделилась откровениями о том, как складывалась ее личная жизнь в последнее время. Хадид отметила, что отношения с мужчинами стали для нее главным спасением в борьбе за свое психическое здоровье.

Модель пребывала в депрессии с самого начала своей карьеры. Белле пришлось много работать, чтобы покорить зарубежные подиумы и стать востребованной. "Я была эмоционально очень нестабильна. Работала по 14 часов в течение четырех месяцев подряд. Мне хотелось выдохнуть. Это меня заставляло искать счастье на стороне. Мне нужна была любовь", - рассказала Хадид.

9 октября Белле исполнилось 23. Эта дата стала переломной в ее жизни. Она утверждает, что смогла полностью восстановить свое психическое здоровье. "Если бы не самые близкие мне люди, я бы, вероятно, всё еще была в депрессии. Я получила огромную поддержку от поклонников, мне писали в Сети, приносили презенты", - цитирует слова модели The Mirror.

Хадид также упомянула и нового бойфренда, имя которого она пока предпочитает хранить в секрете. "Главное - меня поддержал Любимый. Он был очень добр ко мне в сложный период моей жизни", - пояснила Белла.