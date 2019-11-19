https://news.day.az/showbiz/1177030.html Сталик Ханкишиев стал "миллионером" в YouTube
Сталик Ханкишиев стал "миллионером" в YouTube
На прошлой неделе известный кулинар, автор книг, фуд-блогер Сталик Ханкишиев сообщил на своей странице в Instagram, что число подписчиков на его YouTube-канале приблизилось к миллиону. После этого любители его ярких видеорецептов стали активно призывать всех подписаться на канал Ханкишиева, чтобы их стало миллион.
Как сообщает Day.Az, отметка в миллион была успешно пройдена.
Н. Гасымова
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