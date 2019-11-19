На прошлой неделе известный кулинар, автор книг, фуд-блогер Сталик Ханкишиев сообщил на своей странице в Instagram, что число подписчиков на его YouTube-канале приблизилось к миллиону. После этого любители его ярких видеорецептов стали активно призывать всех подписаться на канал Ханкишиева, чтобы их стало миллион.

Как сообщает Day.Az, отметка в миллион была успешно пройдена.

Н. Гасымова