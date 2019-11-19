Азербайджанские певцы могут быть наказаны и оштрафованы
"Я считаю, что если человек не уплачивает налоги согласно немецким стандартам, он должен указывать источник доходов. Кто знает, возможно этот человек занимается отмыванием грязных денег, или же финансированием терроризма".
Об этом в эфире "Real" TV заявил доктор экономических наук Захид Мамедов. Коснувшись темы уплаты налогов певцами, он отметил, что в скороом времени в этот вопрос будут внесены изменения: "Настало время серьезных перемен в этой сфере. Если человек не уплачивает налоги за люксовый образ жизни, согласно закону у него все отбирают. Почему те, кто любят демонстрировать свой образ жизни, уклоняются от налогов? Человек, управляющий машиной за 100 тысяч манатов, обязан уплачивать налог. Отберем и машину, и дом, пусть потом доказывает, что это все принадлежит ему".
Отметим, что в последнее время на повестке снова стоит вопрос уплаты налогов. К примеру, согласно предлагаемому изменению в Налоговый кодекс, со следующего года работники ресторанной сферы должны иметь налоговый документ. В случае отсутствия данного документа у работника, будет оштрафовано руководство ресторана, то есть в данном случает ответственность принадлежит руководству. Певцы, также согласно изменению, будут оплачивать налог в новом порядке. Министерство налогов часто делает заявления о неуплате налогов певцами.
На заседании парламента 14 ноября депутат Гудрат Гасангулиев, рассуждая на эту тему, отметил, что некоторые исполнители выступают на свадьбах за 10-15 тысяч манатов.
"Поэтому неправильно удерживать с них налог в размере 30 манатов. Сапожники выплачивают 5 манатов", - возмутился он.
Отметим, что и певцы часто делают заявления на эту тему и уверяют, что вовремя выплачивают налоги и не имеют никаких проблем с налогами.
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