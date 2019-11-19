"Я считаю, что если человек не уплачивает налоги согласно немецким стандартам, он должен указывать источник доходов. Кто знает, возможно этот человек занимается отмыванием грязных денег, или же финансированием терроризма".

Об этом в эфире "Real" TV заявил доктор экономических наук Захид Мамедов. Коснувшись темы уплаты налогов певцами, он отметил, что в скороом времени в этот вопрос будут внесены изменения: "Настало время серьезных перемен в этой сфере. Если человек не уплачивает налоги за люксовый образ жизни, согласно закону у него все отбирают. Почему те, кто любят демонстрировать свой образ жизни, уклоняются от налогов? Человек, управляющий машиной за 100 тысяч манатов, обязан уплачивать налог. Отберем и машину, и дом, пусть потом доказывает, что это все принадлежит ему".

Отметим, что в последнее время на повестке снова стоит вопрос уплаты налогов. К примеру, согласно предлагаемому изменению в Налоговый кодекс, со следующего года работники ресторанной сферы должны иметь налоговый документ. В случае отсутствия данного документа у работника, будет оштрафовано руководство ресторана, то есть в данном случает ответственность принадлежит руководству. Певцы, также согласно изменению, будут оплачивать налог в новом порядке. Министерство налогов часто делает заявления о неуплате налогов певцами.

На заседании парламента 14 ноября депутат Гудрат Гасангулиев, рассуждая на эту тему, отметил, что некоторые исполнители выступают на свадьбах за 10-15 тысяч манатов.

"Поэтому неправильно удерживать с них налог в размере 30 манатов. Сапожники выплачивают 5 манатов", - возмутился он.

Отметим, что и певцы часто делают заявления на эту тему и уверяют, что вовремя выплачивают налоги и не имеют никаких проблем с налогами.