Американская певица Майли Сайрус рассталась с музыкантом Коди Симпсоном через месяц после того, как они объявили о романе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Mirror.

"Они не вместе, но хотят попробовать остаться друзьями, - рассказал источник изданию, - Майли нужно сосредоточиться на себе".

В начале октября, когда Сайрус и Симпсон заявили о своих отношениях в социальных сетях, 22-летний певец был очень счастлив, так как влюбился в поп-звезду, когда ему было всего 12 лет, а ей 17.

По словам источника, певица была другого мнения, и начала эти отношения, чтобы позлить бывшего мужа актера Лиама Хемсворта, о разводе с которым объявила летом этого года после десяти лет отношений.

Лиам, как утверждается, недавно начал встречаться с австралийской актрисой Мэддисон Браун.