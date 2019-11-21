https://news.day.az/showbiz/1177780.html Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых знаменитостей
Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых знаменитостей
Меган Маркл признали самой влиятельной женщиной в мире онлайн-моды. Герцогиня Сассекская возглавила рейтинг известных персон, которые оказали наибольшее влияние на развитие индустрии в этом году. Исследование провели специалисты fashion-платформы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Iz.ru, Меган Маркл обошла знаменитых модниц, в числе которых - Кейт Миддлтон.
На образы супруги принца Гарри равняются миллионы людей. Одежда Маркл становится бестселлером в интернет-магазинах.
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