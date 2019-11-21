Меган Маркл признали самой влиятельной женщиной в мире онлайн-моды. Герцогиня Сассекская возглавила рейтинг известных персон, которые оказали наибольшее влияние на развитие индустрии в этом году. Исследование провели специалисты fashion-платформы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Iz.ru, Меган Маркл обошла знаменитых модниц, в числе которых - Кейт Миддлтон.

На образы супруги принца Гарри равняются миллионы людей. Одежда Маркл становится бестселлером в интернет-магазинах.