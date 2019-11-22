55-летняя Моника Беллуччи воплотила чувственный образ. Культовая итальянская актриса показала достоинства своей внешности в пикантном наряде, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Кинодива показала провокационный look, который привел ее саму в восторг. Моника позировала в роскошном наряде. Она облачилась в золотой жакет, который оголил ее женственные формы.

Актриса дополнила аутфит стильным аксессуаром. Она украсила себя крупной золотой цепью от Cartier, которую затянула на шее.

Моника сделала броский макияж - выделила глаза дымчатыми тенями, а губы - песочной помадой с перламутром. Артистка подчеркнула свои высокие скулы коричневыми румянами, создавая эффект загорелой кожи.

Брюнетка запечатлена в кадре с короткой стрижкой с рваной челкой. Асимметричные красиво обрамляли лицо своей обладательницы, которая дерзко смотрела в камеру. Беллуччи призналась, что это архивное фото. Поклонники решили, что их любимица готова к смене имиджа и подумывает отрезать локоны.

"Какая крутая", "Мечта, а не женщина", "Вы моя любимая", "Красотка с любой прической", "Верните длинные волосы", "Да, даже лысой будете прекрасны", "Решила подстричься?", "Бюст шикарный", "Горячая, очень сексуально выглядите", "Неподражаемая!" - прокомментировали фолловеры.