Новость, которая одновременно порадует борцов за сохранение окружающей среды и расстроит поклонников британской рок-группы Coldplay: музыканты приняли решение отказаться от гастрольного тура в поддержку нового альбома "Everyday Life".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, о том, что группа не будет проводить концертный тур, пока не сможет сделать его экологически безопасным, рассказал фронтмен Coldplay Крис Мартин в интервью BBC News.

По мнению вокалиста, им потребуется год или два, чтобы придумать, как сделать турне более безопасным для окружающей среды.

"Наша мечта - шоу без одноразового пластика и с использованием солнечных батарей", - сказал Крис, добавив, что во время следующих гастролей они постараются полностью избежать выбросов двуокиси углерода.

Отметим, что релиз нового, восьмого, альбома "Everyday Life" запланирован на 22 ноября. Он будет состоять из двух частей: "Sunrise" и "Sunset", в каждой из которых по восемь песен.