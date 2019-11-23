37-летняя певица появилась на постере с немецкой рок-группой. Светлана Лобода оказалась в руках космонавта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, Лобода анонсировала совместную работу с группой Lindemann. На картинке присутствуют Тилль Линдеманн, с которым у певицы роман, шведский актер Петер Стормаре в образе космонавта, а также шведский музыкант Петер Тэгтрэн. Последний в образе космонавта держит на руках российскую звезду в романтическом голубом платье.

"Frau und Mann", - поделилась на немецком языке Лобода, что в переводе означает "жена и муж", или "женщина и мужчина".

На странице Тэгтрэна также появилось изображение - тизер клипа группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Музыканты в октябре презентовали песню Ich weiß es nicht ("Я не знаю"). Композиция является вторым синглом из нового альбома группы F&M.

Поклонники жесткого металла высказались об участии Светланы в судьбе коллектива. "Лол, это же Лобода. Вот это тандем. Lindeman+Tagtren+Loboda = Lindrenda", "Сказать, что моё сердце разбито это ничего не сказать", "Рожайте друг другу детей, но зачем смешивать работу с личной жизнью? Не думала, что старик Тилль окажется таким хайпожором. Такое неуважение к фанатам. Запишите дуэт с Киркоровым и Бузовой, чего уж там, с Аллочкой", - возмутились хейтеры в комментариях под постом Тэгтрэна.

Более миролюбивые поклонники задались вопросом, почему белокурую блондинку держит не Тилль, а Петер. "А почему Петька её на руках несёт?" - поинтересовались они. Но всё же многие заявили, что с нетерпением ждут совместной работы звезд.