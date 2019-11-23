https://news.day.az/showbiz/1178689.html СМИ сообщили о романе Микки Рурка с россиянкой
По данным издания, спутнице актера "от 23 до 26 лет", ее зовут Ольга.
Микки Рурк - американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка" и другие.
СМИ сообщили о романе Микки Рурка с россиянкой
Голливудского актера Микки Рурка заметили в компании россиянки в одном из ресторанов Нью-Йорка. Об этом сообщает портал Page Six, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, спутнице актера "от 23 до 26 лет", ее зовут Ольга.
Знакомые Рурка назвали девушку "близким другом" актера.
Микки Рурк - американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка" и другие.
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