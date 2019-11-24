В это воскресенье, 24 ноября, состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение 2019, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Детское Евровидение - один из самых масштабных песенных конкурсов среди юниоров. В 2018 году победу в нем одержала 14-летняя Роксана Венгель из Польши.

Финал Детского Евровидения 2019 стартует 24 ноября в 19:00 по Баку. За первое место будут бороться 19 конкурсантов.

Победителя определят путем голосования. Участники получат баллы от национального жюри конкурса, а также во время онлайн-голосования, которое проходит на официальном сайте в два этапа. Сразу после финала произойдет подсчет баллов и будет названо имя победителя Детского Евровидения 2019.