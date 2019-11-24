На днях муж больной Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото из своего Instagram. В сети сразу появились слухи о разводе звезд, на что директор Заворотнюк поспешила объяснить поступок фигуриста.

Тот факт, что Петр Чернышев удалил все фото из аккаунта в социальной сети, а также подписки, был воспринят обществом по-разному. СМИ тут же начали писать, что Заворотнюк умерла, или же, что супруги разошлись.

Директор Анастасии заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в социальных сетях, передает телеканал "360". Марина Потапова сказала, что обсуждаемая страница Чернышева - просто фейк.

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", - добавила она.

А вот аккаунт Заворотнюк в Instagram принадлежит актрисе. Вероятно, что во время ее болезни публикации делает кто-то из ее близкого окружения. Именно здесь появились архивные фото Анастасии и Петра в день годовщины их свадьбы.