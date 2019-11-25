https://news.day.az/showbiz/1178926.html Звездная певица найдена мертвой в своей квартире
Звездная певица найдена мертвой в своей квартире
28-летняя южнокорейская певица и актриса, бывшая участница поп-группы Kara Гу Хара обнаружена мертвой в собственной квартире в одном из престижных районов Сеула.
Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Полиция не исключает вероятность самоубийства. В мае нынешнего года Гу Кара уже предпринимала попытку лишить себя жизни.
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