Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поздравила актрису с днем матери. В своем Instagram Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала шикарное фото своей звездной мамы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, до сих пор официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк мало. Пока в сети обсуждают то, что муж актрисы Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram, ее дочь Анна разместила фотографию звезды "Моей прекрасной няни" на своей странице в социальной сети.

Так в insta-сторис Анны Заворотнюк появился снимок, на котором актриса позирует в ярком платье. "С днем матери", - добавила короткую подпись Аня.