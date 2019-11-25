https://news.day.az/showbiz/1179060.html Азербайджанка поразила жюри на O Səs Türkiyə - ВИДЕО
Азербайджанка поразила жюри на O Səs Türkiyə - ВИДЕО
Азербайджанка Гюнай Бейлергызы, выступившая вчера на конкурсе O Səs Türkiyə, поразила всех своим пением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, наша соотечественница исполнила турецкую песню под названием Saçlarını yol gətir.
Гюнай сумела заставить повернуться к себе всех четырех членов жюри. По просьбе зрителей в зале она исполнила песню на бис.
Каждый из членов жюри хотел получить Гюнай в свою команду. В результате наша соотечественница остановила свой выбор на Мураде Бозе.
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