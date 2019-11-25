Азербайджанка Гюнай Бейлергызы, выступившая вчера на конкурсе O Səs Türkiyə, поразила всех своим пением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, наша соотечественница исполнила турецкую песню под названием Saçlarını yol gətir.

Гюнай сумела заставить повернуться к себе всех четырех членов жюри. По просьбе зрителей в зале она исполнила песню на бис.

Каждый из членов жюри хотел получить Гюнай в свою команду. В результате наша соотечественница остановила свой выбор на Мураде Бозе.

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