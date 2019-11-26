Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.

Откровения ведущей прозвучали в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Анна Семенович до сих порт переживает безвременный уход подруги и помнит до мелочей последнюю беседу, передает Day.Az со ссылкой на News.Ru.

Это было в декабре того года, как стало известно о болезни Жанны. Мы с Димой Шепелевым были на одном мероприятии и я понимала, как его все замучили вопросами, что сейчас с Жанной, но я не удержалась и спросила его о её самочувствии, - вспоминает певица.

Шепелев, рассказывает Анна, отреагировал мгновенно, набрал номер Жанны и передал трубку Семенович. На тот момент у Фриске наступила ремиссия, она чувствовала себя лучше, и вдохновенно рассказывала подруге, как она счастлива в своём гражданском браке, как счастлива, что у неё есть сын Платон - и только "топот его маленьких ножек" заставляет её бороться за жизнь.

Я навсегда запомнила эту фразу, - говорит Семенович. - Ещё она сказала: "Мы с Димой хотим ещё дочку, хотим пожениться". Она призвала: "Девчонки, рожайте! Это такое счастье!". Больше после этого я с ней не говорила.

Семенович считает, что сын Жанны - Платон неоправданно лишён внимания и любви дедушки, бабушки и тёти, которым Шепелев не разрешает видеться с мальчиком. И его новая пассия - если она женщина умная, добавляет Семенович, - должна обязательно повлиять на ситуацию и примирить мужа Фриске и его родню.