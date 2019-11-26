Американский певец Джастин Тимберлейк, на которого ранее напал украинец, был замечен в обществе возможной любовницы. Отметим, что артист с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает сына по имени Сайлас.

Так, в интернете появились снимки, на которых певец в состоянии алкогольного опьянения нежно гладил колено 30-летней Алиши Уэйнрайт в одном из заведений. Более того, знаменитости держали друг друга за руки и нежничали весь вечер. В настоящее время они вместе снимаются в новом фильме "Палмер". Также на фото можно увидеть, что Джастин Тимберлейк снял обручальное кольцо. По завершении вечера пара покинула бар. Куда она отправилась, не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации издания Daily Mail, представители певца уже прокомментировали провокационные снимки и заявили, что Джастин и Алиша просто дружески общались в тот вечер. Но поклонники считают, что певец изменяет своей супруге.